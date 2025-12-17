Baloncesto. El Barça-Maccabi Tel Aviv de Euroliga se jugará a puerta cerrada

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El partido de la jornada 20 de la Fase Regular de la Euroliga entre el Barça y el Maccabi Rapyd Tel Aviv del próximo 6 de enero en el Palau Blaugrana se jugará a puerta cerrada, ha confirmado este miércoles el FC Barcelona.

"El club ha tomado esta decisión una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de alto riesgo, y así se ha trasladado al Cuerpo de Mossos d'Esquadra, con la intención de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes al partido, así como el correcto desarrollo de éste, tal y como ya han hecho otros equipos de Euroliga esta temporada", señaló la entidad azulgrana.

Además, el club informó de que devolverá "la parte proporcional del importe del partido" a todos aquellos socios y socias abonados al baloncesto para la temporada 2025-26, con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada. En el caso de compra individual de la entrada, el Club devolverá su importe de forma íntegra.

Todos los partidos de baloncesto disputados en suelo español con equipos israelíes como rivales se han celebrado a puerta cerrada, como en el caso del duelo de la tercera jornada de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena, en el mes de octubre, o el encuentro entre el Joventut y el Hapoel Holon, correspondiente a la quinta jornada de la Basketball Champions League.