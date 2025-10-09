Baloncesto: El Baxi Manresa-Hapoel Bank Yahav Jerusalem de Eurocup, declarado de alto riesgo

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El partido entre el Baxi Manresa y el Hapoel Bank Yahav Jerusalem de la jornada 3 de la Eurocup ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, según un comunicado.

El encuentro se disputará el miércoles 15 de octubre en el Pavelló Nou Congost de Manresa, un encuentro marcado por el conflicto entre Israel y Hamás, así como por las manifestaciones propalestinas que se han producido en otros eventos deportivos, como La Vuelta. Ahora, la Comisión Antiviolencia declara este encuentro entre el Baxi Manresa y el Hapoel Bank Yahav Jerusalem de la jornada 3 de la Eurocup de alto riesgo.