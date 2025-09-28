Baloncesto: El Casademont Zaragoza tumba al Valencia Basket y conquista su primera Supercopa Liga Femenina Endesa
Baloncesto: El Casademont Zaragoza tumba al Valencia Basket y conquista su primera Supercopa Liga Fe
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Casademont Zaragoza doblegó (68-79) al Valencia Basket este domingo para alzar su primera Supercopa Liga Femenina Endesa, liderado por una gran versión de Helena Pueyo (15 puntos y 21 de valoración), MVP del torneo celebrado en el Palacio Municipal de los Deportes de Huesca.
El equipo maño se tomó la revancha de la final del año pasado y de una buena lista de derrotas ante un Valencia que manejaba un 10-1 a favor en duelos contra el Zaragoza con un título en juego.
Al descanso, las de Carlos Cantero ya mandaban en el marcador (38-43).
Pueyo se empeñó en agrandar la renta en la reanudación y el Valencia Basket, que buscaba su tercera Supercopa seguida, se fue secando en ataque.
Awa Fam fue de más a menos e Hind Ben Abdelkader buscó la reacción desde el triple sin llegar a inquietar a un Casademont Zaragoza que se sintió como en casa.
Además de con Pueyo, la marea roja disfrutó de la gran actuación de Nadia Fingall (8 puntos y 11 rebotes), Aminata Gueye (17 puntos) y Merritt Hempe para dar al club su primera Supercopa.
Otras noticias de Supercopa de España
- 1
El problema no son las preguntas, sino las respuestas
- 2
Una madre y su hijo montaron una estafa piramidal que tuvo más de 100 damnificados en Corrientes: robaron alrededor de US$100.000
- 3
Ciudad vs. provincia. Los recelos y los negocios que reveló el triple crimen de Florencio Varela
- 4
Horóscopo: cómo será tu semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025