Baloncesto. El culé Tornike Shengelia, designado MVP de la jornada 8

MADRID, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El jugador georgiano Tornike Shengelia, ala-pívot del Barça, ha sido designado como Jugador Más Valioso (MVP) de la octava jornada en la fase regular de la Euroliga, habiendo liderado a su equipo hacia el triunfo por 76-78 ante el Partizan de Belgrado con una valoración de 42, la mejor de su carrera. "Shengelia anotó 24 puntos con un 4 de 5 en tiros de dos, un 2 de 3 en triples y un 10 de 12 en tiros libres. Además, consiguió 5 rebotes, 5 asistencias y un récord personal de 4 robos, sin cometer pérdidas de balón y provocando 9 faltas. Este es el noveno MVP de la Jornada en la carrera de Shengelia y el primero en casi dos años", resumió Euroleague Basketball este sábado en un comunicado oficial. Esa nota de prensa también destacó que el italiano Matteo Spagnolo, base del Baskonia, había firmado una estadística con 19 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes y una valoración de 28 créditos liderando al equipo vitoriano hacia la victoria por 86-75 sobre el Anadolu Efes.

