Baloncesto: El experimentado escolta Matt Thomas completa la plantilla del Coviran Granada

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

El escolta estadounidense Matt Thomas, de 31 años y 1,91 metros de estatura, y con "experiencia contrastada en Liga Endesa, Euroliga y NBA", se ha convertido este domingo en el último fichaje del Coviran Granada para dar por cerrada su plantilla de la próxima temporada.

"Thomas es un excelente tirador que posee una experiencia contrastada en Liga Endesa, Euroliga y NBA. El estadounidense ha registrado durante todas sus temporadas como profesional un espectacular porcentaje de acierto en el lanzamiento exterior", indicó el Granada en su página web.

"El nuevo jugador del Granada llegó a la Liga Endesa de la mano del Monbus Obradoiro para dar el salto la siguiente campaña al Valencia Basket. En 59 partidos en ACB registró unos promedios de 13,5 puntos (50% de acierto en T2 y 47% en T3), dos rebotes, dos asistencias y 11,4 de valoración", resumió el mismo comunicado oficial.

"Su mejor actuación la firmó gracias a los 30 puntos y 34 de valoración con los que acabó el encuentro disputado entre el conjunto gallego y el MoraBanc Andorra. A pesar de ello, con la escuadra 'taronja' fijó su tope de triples en un mismo partido al convertir 7 de 9 intentos. Además, el escolta ganó el concurso de triples celebrado durante la Supercopa Endesa en 2018 con el récord histórico de la competición gracias a 80 puntos de los 90 posibles", destacó el texto de prensa.

"Tras salir de Valencia, Thomas hizo las maletas rumbo a la NBA. En la mejor liga del mundo pasó tres temporadas, dos de ellas en Toronto Raptors y una a caballo entre Utah Jazz y Chicago Bulls. En los 126 partidos disputados tuvo un acierto desde el triple del 40,6%", subrayó la nota.

Luego esa nota añadió que Thomas "salió de Estados Unidos rumbo a Europa para vestir las camisetas de Panathinaikos y ALBA Berlin".

"Entre el conjunto griego y el alemán el nuevo jugador del Granada ha disputado un total de 61 partidos en Euroliga, competición en la que ha promediado un 44% de acierto desde la línea exterior", resaltó el club granadino.

"Con la incorporación de Thomas, el Granada se asegura amenaza exterior, además de un jugador con experiencia contrastada y excelentes porcentajes en las tres mejores competiciones de baloncesto del mundo", concluyó la nota de prensa.