Baloncesto. El Hapoel Tel Aviv jugará el partido de Euroliga contra el Anadolu Efes en Bulgaria

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - La Euroliga ha decidido que el Hapoel IBI Tel Aviv juegue su partido como local contra el Anadolu Efes Istanbul de nuevo en Bulgaria, después de haber jugado un único encuentro en Jerusalén una vez levantado el veto, atendiendo de nuevo a las recomendaciones de las autoridades locales, según ha informado la competición en un comunicado oficial. El conjunto israelí regresará así a Sofía, donde disputará el partido correspondiente a la jornada 23 de la Euroliga frente al Anadolu Efes Istanbul, que se celebrará el martes 20 de enero de 2026 en el Arena 8888, a partir de las 19.30 horas. El Hapoel había podido disputar el pasado 16 de diciembre su primer partido en Jerusalén tras levantarse el veto, imponiéndose por 84-78 al Estrella Roja de Belgrado en el Pais Arena de Jerusalén, en un encuentro que supuso un regreso puntual a casa antes de que la situación obligue de nuevo, temporalmente, a trasladar sus compromisos europeos. Además, la Euroliga ha anunciado que el partido de la jornada 15 de la EuroCup entre el Hapoel Midtown Jerusalem y el Bahcesehir College Istanbul también ha sido reubicado, y se disputará el mismo martes 20 de enero en el Hala Sportova Ranko Zeravica de Belgrado (Serbia).