Baloncesto. El Joventut Badalona - Hapoel Holon de Champions se jugará a puerta cerrada este miércoles

BARCELONA, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Joventut Badalona disputará el encuentro de este miércoles (20.45 horas) ante el Hapoel Holon israelí, correspondiente a la quinta jornada de la 'Basketball Champions League', a puerta cerrada, siguiendo las "recomendaciones de las autoridades competentes" y con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados verdinegros.

"El Club Joventut Badalona informa que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes y ante las movilizaciones convocadas al respecto, el partido del miércoles 19 de noviembre ante el Hapoel Holon de la Basketball Champions League se jugará a puerta cerrada", anunció el club catalán en un comunicado.

La 'Penya' explicó que ha tomado esta decisión para garantizar la seguridad de todos los aficionados, creyendo que entenderán esta "medida extraordinaria y completamente ajena a la voluntad" del conjunto catalán, que disputará su quinto encuentro en la competición europea a puerta cerrada.

No será el primer choque que se dispute sin público esta temporada en España, ya que el pasado mes de octubre el Valencia Basket tomó la misma decisión para su partido de Euroliga frente al Hapoel IBI Tel Aviv. Misma medida tomaron días antes La Laguna Tenerife y Baxi Manresa para sus duelos contra Bnei Herzliya y Hapoel Jerusalem, todos ellos equipos de Israel.