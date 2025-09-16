Baloncesto: El Joventut ficha al alero estonio Henri Drell por dos meses y opción a culminar la temporada

BARCELONA, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Club Joventut Badalona y el alero estonio Henri Drell han llegado a un acuerdo para los próximos dos meses con opción de ampliación hasta el final de temporada, en un refuerzo polivalente para cerrar la plantilla verdinegra con un jugador que viene de disputar el Eurobasket con la selección de Estonia y que el curso pasado jugó 15 partidos en la Liga Endesa con La Laguna Tenerife.

Henri Drell es un alero de 2,06 metros que puede compaginar las posiciones de alero y ala-pívot. "Es un jugador versátil en ataque, con capacidad para anotar de tres, muy móvil y con facilidad para correr la pista. En defensa es un jugador con gran envergadura y con buena capacidad para ayudar en el rebote. Tiene carácter y aportará su energía a la plantilla verdinegra", manifestó el club en un comunicado.

Formado en el Noortekondis de Estonia, Drell debutó en la máxima categoría de su país con sólo 16 años y dio el salto pronto al baloncesto alemán, donde jugó en las filas del Baunach, el filial del Brose Bamberg (2016-19). En 2019 dio el salto a la liga italiana, con el Victoria Libertas Pesaro, donde disputó tres temporadas.

En 2022, Drell vistió la camiseta de los Windy City Bulls, filial de los Chicago Bulls en la G-League, y ese año lo finalizó en el baloncesto francés, en el Choral Roanne Basket. En la siguiente temporada, el jugador estonio volvió a firmar con el filial de los Bulls, e incluso debutó con Chicago en la NBA (4 partidos).

El curso pasado lo comenzó en el Rip City Remix, equipo vinculado de Portland Trail Blazers en la G-League, donde destacó con 17 puntos y 7,7 rebotes por partido, antes de firmar con La Laguna Tenerife, donde disputó 12 partidos en la ACB y 3 en la Basketball Champions League.

Este verano Drelljugó el Eurobasket y promedió 8,8 puntos en 5 partidos.