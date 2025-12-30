Baloncesto. El jugador del Barça Kevin Punter, MVP del mes de diciembre de la Euroliga

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El escolta del Barça Kevin Punter fue elegido este martes como MVP del mes de diciembre en la Euroliga, como el catalizador del récord de 4-1 del conjunto 'blaugrana', promediando más de 24 puntos por partido, destacando su aportación de 43 puntos en el triunfo del conjunto catalán sobre el Baskonia en la jornada 17 de la Fase Regular. "La espectacular anotación de Kevin Punter y su 'clutch play' le han valido el MVP del mes de diciembre de la Euroliga de Baloncesto presentado por Motorola. El escolta del Barcelona fue el catalizador del récord de 4-1 de su equipo durante el mes, combinando eficacia, liderazgo y una actuación inolvidable", informó la Euroliga en un comunicado. Punter lideró a todos los jugadores de la Euroliga en diciembre con 24,4 puntos por partido, con un 55,1% en tiros de dos puntos, un 46,9% desde el triple y un 92% en la línea de tiros libres. Promedió 3,0 triples anotados, 3,4 asistencias y 1,8 robos por partido. Con más de 32 minutos por partido, fue uno de los siete jugadores que promediaron al menos 30 minutos durante el mes. "El hecho de trabajar todos los días, algo que nadie ve, es lo que más me llama la atención. Cuando alcanzas esos números, siempre vuelves a pensar en qué tipo de trabajo estoy haciendo cada día", valoró el jugador en el pódcast 'EuroLeague & Friends: MVP Talk'. Su mejor actuación se produjo en la jornada 17, cuando Punter protagonizó una noche histórica en el Barça-Baskonia, partido que ganaron los azulgranas por 134-124 después de tres prórrogas, batiendo el récord histórico de anotación combinada más alta de la Euroliga. Punter anotó 43 puntos -convirtiéndose en el noveno jugador de este siglo que supera la barrera de los 40 puntos en esta competición y la cuarta mayor anotación en la historia moderna de la Euroliga-. "En el momento, cuando hay tantas prórrogas, al menos para mí, pierdes la noción de qué prórroga es, o qué pasó en qué prórroga. Es entender que es un partido muy, muy largo. Tu momento va a llegar en algún momento. Y mantener la mente en el partido, mantener la mentalidad agresiva", valoró. Este es el segundo premio MVP del mes para Punter, después del que recibió, también en el Barça, en octubre de 2024. Ahora se une a Juan Carlos Navarro, Ante Tomic y Nikola Mirotic como los únicos jugadores que han ganado varios MVP del mes con el club catalán.