Baloncesto. El mejor Aldama no puede con los Rockets de Durant

BARCELONA, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han sumado su cuarta derrota consecutiva tras caer este miércoles ante los Houston Rockets por 109-124, a pesar de los 16 puntos del ala-pívot canario en el que ha sido su mejor partido de la temporada, mientras que Hugo González ha disputado 16 minutos en la paliza de los Boston Celtics a los Washington Wizards (136-107).

Aldama ha sido el tercer máximo anotador de los Grizzlies por detrás de los bases Cam Spencer y Ja Morant, que han alcanzado los 19 y 17 puntos, respectivamente. Enfrente estaban unos Rockets que suman su quinta victoria consecutiva gracias a los 28 puntos y 10 rebotes de Amen Thompson.

Desde el principio los de Ime Udoka fueron muy superiores, con un parcial de 3-14 para arrancar el choque. El primer cuarto terminó 22-34 a favor de los Rockets, mostrando la clara diferencia que había entre ambos equipos. Los Grizzlies respondieron con un parcial de 10-2, pero los de Texas supieron mantener la ventaja en todo momento.

El ala-pívot canario alcanzó los 26 minutos en pista, en los que anotó 16 puntos, su máxima anotación en lo que llevamos de temporada. No estuvo especialmente acertado en los tiros (1/5 en triples) pero fue de lo más destacado de unos Grizzlies, que suman su cuarta derrota consecutiva y que caen al decimotercer puesto.

Por su parte, Hugo González disputó 16 minutos en la paliza de los Boston Celtics a los Washington Wizards por 136-107, tras un segundo cuarto (44-23) en el que el conjunto verde demostró todo su poderío. Hasta cinco jugadores alcanzaron los 15 puntos, siendo Jaylen Brown el jugador más destacado con 35 puntos.

Mientras que el alero español llegó a los cinco puntos, anotando su único triple y aportando su energía defensiva habitual. Con esta victoria, los Celtics rompen una racha de dos derrotas consecutivas y se sitúan en la décima posición en la Conferencia Este, último puesto que da acceso a jugar el 'Play-In'.