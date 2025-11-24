Baloncesto. El pívot estadounidense Augustine Rubit llega al Unicaja por la lesión de David Kravish

MADRID, 24 Nov. 2025 (Europa Press) -

El pívot estadounidense Augustine Rubit, de 36 años, será jugador del Unicaja esta temporada, a falta de pasar el reconocimiento médico, para suplir la baja "significativa" en el juego interior del conjunto andaluz de David Kravish, según un comunicado.

"El Unicaja ha alcanzado un principio de acuerdo, pendiente del reconocimiento médico, para incorporar hasta el final de temporada al jugador Augustine Rubit", informó la entidad andaluza en su página web sobre este pívot, de 2,03 metros, que cuenta con experiencia en la Euroliga y esta temporada la había comenzado en el Lietkabelis lituano, con el que estaba jugando Eurocup.

El jugador, de 36 años y nacionalidad estadounidense, no se ha perdido ni un solo encuentro oficial del conjunto lituano en este inicio de curso, disputando 10 partidos de Liga, promediando 14 puntos, 6,2 rebotes y 21,9 de eficiencia, mientras que en Eurocup ha participado en 8 partidos, con medias de 15.1 puntos, 4.8 rebotes y 18.6 de valoración.

Formado en South Alabama, Rubit inició su carrera profesional en 2014 en Alemania con los Walter Tigers Tübingen, antes de consolidarse en ratiopharm Ulm. Su progresión le llevó a competir en clubes de Euroliga como el Brose Bamberg (2017-19), Olympiacos (2019-20), Zalgiris Kaunas (2020-21) y Bayern Múnich (2021-23).

Tras una etapa en la liga de Kuwait, Rubit ha regresado este curso a Europa de la mano de Lietkabelis, antes de su incorporación al conjunto malagueño. "Está previsto que el jugador aterrice esta tarde en Málaga y mañana martes pasará reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud Málaga", informó el club español, que incorpora a Rubit para suplir la baja "significativa" de David Kravish.