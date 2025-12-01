Baloncesto. El pívot Ethan Happ se desvincula del Valencia Basket

VALENCIA, 1 dic. 2025 (Europa Press) -

El pívot estadounidense con pasaporte macedonio Ethan Happ se ha desvinculado este lunes de Valencia Basket tras acordar la rescisión del contrato que unía a ambas partes hasta el 30 de junio de 2026, informó el club 'taronja' en un comunicado.

Happ llegó en verano de 2024 a Valencia procedente del Dreamland Gran Canaria y solo pudo disputar 10 partidos entre Liga Endesa y EuroCup antes de quedarse fuera por una lesión en el pie a finales de octubre de 2024.

Desde entonces, completó la fase final de su recuperación lejos de València y ya no regresó a la dinámica del equipo. En la EuroCup 2024/25 participó en cinco encuentros, con 21 puntos totales en 58 minutos de juego, una titularidad, 8 rebotes, 5 pérdidas, 4 robos y 3 asistencias, para una valoración media de 3,2.

En la anterior Liga Endesa también tuvo un papel reducido: cinco partidos con 7 minutos por choque, 1,6 puntos y 1,6 rebotes de media.

El club 'taronja' agradeció "la profesionalidad y el trabajo" de Happ durante su etapa como jugador taronja y le deseó "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".