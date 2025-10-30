Baloncesto: El pívot ucraniano Alex Len ficha por el Real Madrid
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Real Madrid anunció este jueves la contratación del pívot Alex Len, internacional ucraniano que llega al baloncesto español y europeo tras 12 temporadas en la NBA.
“El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con Alex Len, pívot que jugó la temporada pasada en Los Ángeles Lakers, por el que el jugador queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027", anunció el comunicado oficial del Madrid.
Len refuerza al equipo de Sergio Scariolo después de la salida esta misma semana del pívot Bruno Fernando. El ucraniano disputó las últimas 12 temporadas en la NBA, con Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021), Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025) y Los Ángeles Lakers (2025).
