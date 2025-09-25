Baloncesto. El pívot Yankuba Sima, baja en el Valencia Basket para la Supercopa Endesa
Baloncesto. El pívot Yankuba Sima, baja en el Valencia Basket para la Supercopa Endesa
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -
El pívot español del Valencia Basket Yankuba Sima causará baja para la Supercopa Endesa, debido a una lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió en el último partido de preparación en Pontevedra, según un comunicado del club 'taronja'.
El Valencia Basket se mide en semifinales de la Supercopa al Unicaja, este sábado 27 de septiembre a las 18.00 horas, partido para el que, además de la baja de Sima, tampoco podrá contar con Xabi López-Arostegui, Jean Montero y Brancou Badio.
El pívot internacional con la selección española no podrá participar en el torneo por una lesión muscular que sufrió en la pierna izquierda durante el último partido de preparación del equipo 'taronja' en Pontevedra ante Breogán.
