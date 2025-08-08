Baloncesto: el técnico español Pablo Laso deja de ser el entrenador del Baskonia

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El técnico Pablo Laso no continuará la próxima temporada como entrenador del Baskonia, ha anunciado este viernes el club vasco, al que llegó hace apenas un año y a pesar de contar con dos años más de contrato.

"El técnico vitoriano deja de ser entrenador de Baskonia. Baskonia ha decidido llevar a cabo un cambio al frente de su banquillo y Pablo Laso finaliza su etapa como entrenador de la plantilla azulgrana", informó la entidad vitoriana en un escueto comunicado.

Laso, de 57 años, que inició el verano de 2024 su segunda etapa en el Baskonia después de una larga estancia como jugador (1984-95), abandona Vitoria-Gasteiz después de apenas un año, en el que el equipo terminó en octava posición en la temporada regular de la Liga Endesa, cayó en la primera eliminatoria de los 'Playoffs' ante el Real Madrid y no logró clasificarse para la Copa del Rey.

El técnico vasco, que había vuelto a la Liga Endesa española tras su paso por el Valencia Basket, el Gipuzkoa Basket y, sobre todo, por el Real Madrid, club que dejó en el verano de 2022 tras ganar 22 títulos y a raíz de que sufriese un infarto que le hizo perderse los últimos partidos del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa ante el Barça.

El informe médico de la entidad madridista desaconsejaba que siguiese en el banquillo y el exjugador se tomó entonces un año sabático antes de volver a entrenar en la temporada 23-24 al Bayern Múnich alemán, del que salió para volver a casa para intentar volver a hacer brillar a un Baskonia.

Sin embargo, bajo su dirección, el equipo baskonista sólo ganó 33 de los 68 partidos entre Liga Endesa y Euroliga.

"El club agradece su compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo azulgrana y le desea lo mejor en su futuro personal y profesional. Mila esker, Pablo!", añadió el club vitoriano.