Baloncesto. Elisa Aguilar: "Chus Mateo es ideal para el cargo de seleccionador, no hay nadie mejor"

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, defendió este martes que Chus Mateo es el entrenador "ideal" para el puesto de seleccionador masculino, porque "no hay nadie mejor" para "recuperar ese protagonismo" que "ha faltado en los últimos campeonatos".

"Sergio (Scariolo) siempre será una persona inolvidable, pero hoy iniciamos una nueva era, en la que vamos a disfrutar de muchos éxitos con Chus Mateo como seleccionador", expresó la exjugadora y dirigente durante el acto de presentación de Chus Mateo como nuevo seleccionador nacional masculino de baloncesto, antes de relatar por qué el madrileño fue el elegido.

Cuando Scariolo comunicó su adiós a Aguilar, la FEB comenzó "un proceso de reflexión largo y documentado, valorando muchos perfiles". "Chus reúne unas características esenciales para este puesto, porque es español, experimentado en la élite, convive con la presión, sabe lo que es ganar títulos, conoce la FEB y cómo trabajamos en la formación", enumeró.

"Es un hombre calmado, con tono conciliador, un entrenador exigente pero que tiende puentes. Sabe integrar jugadores de diferentes estilos, da su lugar a jugadores veteranos y encuentra el espacio para los jóvenes. Es un entrenador que cuida y mima a sus jugadores y a la vez es capaz de exprimirles. No hay nadie mejor para el puesto", elogió.

Aguilar reconoció sentirse "muy feliz" por encontrarse con Mateo "después de muchos años". "No hay nadie mejor que tú para este puesto. Tengo la obligación de mencionar la responsabilidad del puesto. Vamos a estar a tu lado en todo momento, queremos que el proyecto sea inolvidable para ti, y que toquemos ese escalón de triunfadores del que no nos hemos bajado durante muchos momentos de nuestra historia", advirtió.

Además, reveló que no hubo "ningún problema" por parte de Chus Mateo y su agente respecto a la exclusividad en este cargo y no compatibilizarlo con algún club, durante las negociaciones. "Esta era una de las cosas importantes. Hay confianza y transparencia y el compromiso que tenemos de Chus es máximo", destacó.

"La etapa de Sergio Scariolo ha sido exitosa en la cancha y en la federación. Cuando valoramos pensamos en el futuro y no en el pasado, en las circunstancias que tenemos ahora. Considero a Chus la persona perfecta para ser seleccionador", concluyó Aguilar.