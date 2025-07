Baloncesto. Elisa Aguilar: “Elegir valores frente a resultados ha sido la mejor forma de lograr éxitos”

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, ha asegurado este martes que la selección masculina afronta el próximo Eurobasket 2025 como "el equipo de todos", al que respaldan "millones de aficionados", y destacó el legado construido en torno a los valores que han guiado al equipo de Sergio Scariolo estos últimos años. "Somos la selección que ha elegido los valores frente a los resultados, porque ha sido la mejor forma de conseguir resultados", recalcó la presidenta de la FEB durante la presentación del equipo en la sede de Endesa, en Madrid. Aguilar recordó que España encara el campeonato continental como vigente campeona, tras el título logrado en 2022, y trasladó todo su respaldo al grupo de jugadores convocado por Sergio Scariolo. "Estamos aquí para presentar al equipo de todos. A este Eurobasket llegamos como campeones de Europa, y en 2022 ya demostramos la capacidad para darlo todo", celebró. "Vais a recibir el apoyo de millones de aficionados que os verán desde casa. No hay nada más importante que vosotros. Os apoyaremos desde el principio hasta el final", subrayó, en este sentido. También destacó el relevo generacional que afronta la selección, una transición natural que, a su juicio, es síntoma de la buena salud del baloncesto nacional. "El recambio generacional es ley de vida, y nos llena de ilusión. Nos permite confirmar la buena salud del baloncesto español. Los nuevos capitanes serán Willy y Juancho, tras decir adiós a Llull y Rudy. Estoy segura de que vais a dejarlo todo y conseguiréis que esta España se parezca a la de los últimos años", apuntó. La presidenta valoró también el potencial del grupo humano que acompaña a los capitanes, con especial mención para los jugadores que han crecido en las 'ventanas' FIBA. "Estáis bien acompañados, con algunos jugadores que emergieron en las ventanas. Aldama es un valor importantísimo para el equipo, es un líder", afirmó. Por otro lado, pidió al grupo que mantenga el nivel competitivo y de compromiso mostrado durante el Preolímpico de Valencia y en los recientes Juegos Olímpicos de París. "Quiero que os esforcéis de forma significativa. Que seáis la España de 2024, la que compitió perfectamente en el Preolímpico de Valencia, y fuisteis fieles a los valores también en París, a pesar de la derrota. Fuisteis la España que todos conocemos y por eso volvisteis con el reconocimiento de los aficionados", señaló. Por último, dirigió unas palabras de homenaje al seleccionador nacional, Sergio Scariolo, a quien reconoció como una figura clave en el crecimiento de la selección durante las últimas décadas, y que dejará el cargo tras este torneo continental para coger las riendas del Real Madrid. "También os pido que sigáis las instrucciones de Scariolo, porque ha sido capaz de llevar a esta selección por encima de sus límites. Sé que no vas a escatimar ningún esfuerzo para que, al acabar, se te rinda homenaje. Eres un ejemplo de dedicación y compromiso. Has conseguido que seamos el número uno del ránking mundial y has tenido algo de mago para conseguir todo esto. Muchísimas gracias por seguir haciéndonos soñar", concluyó.