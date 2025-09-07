Baloncesto: España accede a semifinales en el Europeo femenino de 3x3

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española femenina de baloncesto 3x3, formada por Sandra Ygueravide, Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiño y Vega Gimeno, ha accedido este domingo a las semifinales del Campeonato de Europa, que se está disputando en Copenhague (Dinamarca), gracias a su victoria por 20-14 ante Lituania.

El cuarteto entrenado por Nuria Martínez, que defiende su título de esta Copa de Europa conquistado en 2024 en Viena (Austria), tuvo mucha oposición de las lituanas en los primeros compases, pero Ygueravide con un doble y luego con una asistencia a Gimeno propició que España tomara distancia (8-5) y no se pusiera nerviosa doble Justina Miknaité (10-9).

De inmediato respondió igual Ygueravide para devolver a 'La Familia' sus tres puntos de ventaja. Camilión anotó después un tiro con reverso delante de Marina Solopova y el 15-10 cuajó tras una penetración de Alonso de Armiño al aro junto a una buena defensa y otra canasta en juego interior, quedando 2:03 para la conclusión del partido.

El conjunto lituano solicitó tiempo muerto y le sentó aparantemente bien, a juzgar por un doble de Gabriele Sulské, pero España evitó ese conato de reacción y aumentó su renta, sobre todo, mediante buenas combinaciones entre Ygueravide y Gimeno para resolver en el poste bajo.