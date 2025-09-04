Baloncesto: España defiende trono y momento en la Copa de Europa 3x3

BARCELONA, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española femenina de baloncesto 3x3, formada por Sandra Ygueravide, Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiño y Vega Gimeno, buscará lograr un nuevo éxito en la Copa de Europa, que arranca este viernes en Copenhague (Dinamarca) y en la que las jugadoras dirigidas por Nuria Martínez defienden el título logrado el verano pasado en Viena. España llega a esta Copa de Europa en un gran momento de forma tras haber logrado el pasado domingo la Serie Mundial de Debrecen (Hungría). Con este título, la selección española ha ganado tres de los últimos cinco torneos disputados, siendo una de las máximas favoritas para lograr el trofeo en esta décima edición del Europeo de 3x3. Con el objetivo de revalidar el título, Nuria Martínez ha convocado al cuarteto que se proclamó campeón el año pasado, formado por Sandra Ygueravide, Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiño y Vega Gimeno, y que demostró en la capital austriaca en una gran final ante Francia (19-11) que la histórica plata de París de semanas antes no había sido casualidad.

Gracias a todos estos éxitos recientes, España parte como tercera cabeza de serie, por detrás de Países Bajos y Francia, y comenzará su andadura en el Grupo C, donde se medirá a Gran Bretaña y Hungría. Los dos partidos se disputarán este sábado, primero contra las británicas (16.00 horas) y después ante las húngaras (19.00 horas). Las dos mejores clasificadas accederán a los cuartos de final, donde España se podría medir a Países Bajos, reciente campeón de la Copa del Mundo, donde el combinado nacional no pudo pasar de cuartos de final. Ambos equipos ya se midieron en las semifinales de la Serie Mundial de Debrecen, que terminó con victoria española (20-19) tras una canasta de Vega Gimeno en el último segundo de la prórroga.

Otra de los equipos candidatos al título es Alemania, vigente campeona olímpica tras vencer en el partido por el oro a la selección española. Además, Chequia intentará confirmar su buen momento tras haber llegado a la final de la Serie Mundial de Debrecen, en el que cayó de forma contundente (21-9) frente a España.