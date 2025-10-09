Baloncesto: España jugará ante Francia e Italia en La Línea para preparar el PreMundial femenino

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de baloncesto disputará en noviembre el Torneo Internacional de La Línea, en un triangular que tendrá lugar en La Línea de la Concepción (Cádiz) y en el que tomarán parte Francia e Italia, que servirá además de preparación para el PreMundial con un primer partido contra Italia --viernes 14 a las 18.45 horas-- y otro contra Fracia, el domingo 16 a las 17.00 horas. El equipo, vigente subcampeón continental a las órdenes del seleccionador Miguel Méndez, se concentrará del 9 al 16 de noviembre en la Línea de la Concepción para preparar el PreMundial del próximo mes de marzo, en el que lucharán por conseguir un billete para el Mundial de Alemania 2026, con el objetivo de regresar a una cita mundialista cuya última edición se perdieron. Para conseguir la clasificación tendrán que jugar el PreMundial, del 11 al 17 de marzo en San Juan (Puerto Rico), donde se enfrentarán a la selección local, Senegal, Estados Unidos, Nueva Zelanda e Italia, así que jugar contra las italianas en La Línea será un test de alto nivel de cara a ese torneo en el que habrá tres billetes en juego. "El Toreno Internacional de La Línea será clave en la preparación y las enfrentará a dos de las máximas potencias del continente, Francia e Italia, rival de grupo en el PreMundial", destacó la FEB en un comunicado. El triangular tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de la Línea, del 14 al 16 de noviembre y estará organizado por la FEB, el Ayuntamiento de La Línea y la Diputación de Cádiz. El alcalde de La Línea, Juan Franco, se ha mostrado "muy orgulloso y contento" de tener este torneo de preparación en la localidad. "En 2024 La Línea fue declarada como 'cuidad del baloncesto', donde la apuesta que estamos realizando por todos los deportes en general es patente y notoria, y el baloncesto dentro de esto ocupa un lugar destacado. Esperamos seguir contando con eventos deportivos de primer nivel como este Torneo Internacional", recordó el alcalde. Por su parte, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, ha agradecido a ambas instituciones su trabajo y buena disposición para que la selección femenina pueda volver a la Línea de la Concepción 22 años después de que jugase allí tres amistosos previos al Eurobasket de 2003. "Como ha señalado el Seleccionador Nacional, Miguel Méndez, tras haber sabido que jugaremos el PreMundial en Puerto Rico y que uno de nuestros rivales será Italia, esta semana de trabajo que realizaremos en La Línea será clave en la preparación del equipo para esa cita. Estoy segura de que conseguiremos la clasificación para el Mundial", auguró.