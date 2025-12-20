Baloncesto.- Hugo González roza el 'doble-doble' en el triunfo de los Celtics ante Miami

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) - El escolta español Hugo González ha rozado el 'doble-doble' en la victoria que Boston Celtics ha cosechado en casa ante Miami Heat (129-116), en la que los de Joe Mazzulla consiguieron despegarse en el marcador con un gran último cuarto y comandados por la efectividad del base Derrick White desde la línea de tres. En el TD Garden, el partido llegó parejo al último periodo, donde Boston enlazó diez triples que le permitieron alejarse con un parcial de 20-5. Los nueve aciertos en los 14 intentos desde el perímetro de White, que acabó con 33 puntos, y los 30 tantos del escolta Jaylen Brown resultaron letales para Miami. Mientras, Hugo González se mostró muy participativo en los 29 minutos que estuvo sobre la cancha. Saliendo desde el banquillo, el madrileño firmó 10 puntos -4 de 7 en tiros de campo, incluido 1 de 2 triples, y 1 de 2 tiros libres-, capturó 8 rebotes -6 de ellos defensivos-, robó dos balones y puso un tapón. De esta manera, los Celtics interrumpen una serie de dos derrotas consecutivas y se asientan, con una marca de 16-11, en la cuarta posición de la Conferencia Este, que domina Detroit Pistons (21-6).