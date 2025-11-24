Baloncesto. Jorge Garbajosa y las 'Ventanas': "No desesperamos y seguimos tendiendo puentes con Euroliga"

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, aseguró este lunes que no se desesperan y que siguen "tendiendo puentes" con Euroliga para ayudar el problema de calendario con las 'Ventanas' de clasificación para torneos internacionales, las cuales "han ayudado a que el baloncesto crezca y cada vez haya más selecciones competitivas", aunque no esconde que le gustaría una negociación "más rápida y con más avances".

"Antes no había el problema de ahora en el que la Euroliga solapa su calendario con el de las selecciones. Aunque nosotros no desesperamos y como máximo organismo internacional seguimos tendiendo puentes y dialogando. Eso sí, como dice el refrán, hacen falta dos para bailar un tango", afirmó Garbajosa este lunes en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Comunidad de Madrid, Universidad Camilo José Cela y Joma.

El dirigente recordó que las 'Ventanas' "son un sistema de competición que, puede que muchos no recuerden o quieran olvidar, existía a inicios del 2000". "Fue rescatado por unanimidad en 2014 para implantarlo en diferido en 2017 dando espacio y tiempo de adaptación a las ligas y las competiciones europeas como la Euroliga, entre otras", detalló.

Pero no consiguen llegar a un acuerdo con la máxima competición europea. "Nosotros trabajamos en tres líneas muy sencillas, probablemente muy difíciles, porque no hemos conseguido el acuerdo. La primera era la protección de las ligas nacionales, que si lo haces bien en su liga tengas en acceder a la Euroliga", argumentó.

"La segunda es la protección del calendario internacional. Las 'Ventanas' han ayudado a que el baloncesto crezca y cada vez haya más selecciones competitivas. Antes de las 'Ventanas' había países que no tenían la capacidad y probablemente muchos no sabían ni cómo organizar un partido internacional, y los torneos se jugaban fuera, si tenían la suerte de participar. Y el tercero es intentar poner un poco de orden en las competiciones de clubes", añadió el madrileño.

Sin embargo, no lo han "conseguido". "Seguimos intentándolo, es la verdad. Tenemos la suerte de que ha llegado la NBA de repente y comulga absolutamente con nuestros valores de respetar al jugador de formación, al jugador nacional, que tenga sus cupos en sus competiciones, que se respete el sistema de arbitraje o el de dopaje. Lo entienden y lo respetan", advirtió.

"Hemos llegado a algunos acuerdos con Euroliga, no tanto como nos gustaría porque se disputan partidos durante las 'Ventanas', pero en la del pasado mes de febrero no hubo partidos de la Euroliga y ni este noviembre ni en las del próximo febrero se solapan. No es el escenario ideal, apreciamos que se puede seguir hablando, pero me gustaría ir más rápido y con más avances", sentenció.