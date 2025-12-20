Baloncesto.- Kevin Punter, MVP de la jornada 17 de la Euroliga

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) - El base del Barça Kevin Punter fue designado MVP, mejor jugador, de la jornada 17 de la Euroliga después de su épica actuación con 43 puntos en la victoria de su equipo ante el Kosner Baskonia tras tres prórrogas (134-124) este viernes en el Palau. El estadounidense firmó una de las mejores actuaciones de su vida y lideró la remontada espectacular del Barça ante un Baskonia que fue por delante hasta los últimos minutos. Punter fue decisivo también en las prórrogas, sobre todo levantando nueve puntos en el segundo periodo extra para forzar el tercero. Punter terminó con 43 puntos y 40 de valoración en el partido más anotador de la historia de la Euroliga, y con la cuarta mejor marca personal, solo por detrás de los 50 de Nigel Hayes-Davis con el Fenerbahçe, los 49 de Shane Larkin con el Anadolu Efes y los 45 de Sasha Vezenkov con el Olympiacos. El jugador de El Bronx (Nueva York) firmó su tope anotador y se llevó por primera vez el MVP de una jornada de Euroliga como jugador del Barça. Con el histórico triunfo sobre los vascos, el cuadro catalán sumó 12 victorias para empatar en el liderato con el Hapoel Tel Aviv.