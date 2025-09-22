Baloncesto. La ACB estrena el miércoles "A trece mil pies", documental sobre el día después tras la retirada deportiva
Baloncesto. La ACB estrena el miércoles “A trece mil pies”, documental sobre el día después tras la
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) estrenará este miércoles a partir de las 20.00 horas en su canal de 'YouTube' y en la plataforma de 'streaming' DAZN el documental 'A trece mil pies', que pone el foco en lo que sucede tras la retirada y con Víctor Claver, Sergio Rodríguez, Tomás Bellas y Carlos Suárez como protagonistas. La ACB ha usado las figuras de estas "cuatro leyendas" del baloncesto nacional para relatar "cuatro retos, cuatro nuevas vidas que empiezan, y cuatro historias, alguna tan inspiradora como la que ha vivido Tomás Bellas superando un linfoma de Hodgkin". Víctor Claver, Sergio Rodríguez, Tomás Bellas y Carlos Suárez hablan sobre el siempre difícil primer año tras su retirada y sobre esos planes "prohibidos" cuando estaban en activo y que ahora podrían hacer sin ningún problema como lanzarse en tirolina o saltar en paracaídas.
Otras noticias de Documentales
- 1
Fue una estrella del cine y la TV, ganó un Oscar pero fue recordada por ser la exesposa del hombre más poderoso del mundo
- 2
Al costado de las vías: la zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos gourmet
- 3
Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi
- 4
Estructura centenaria: continúan los intentos del gobierno porteño por demoler el histórico puente Soler-Ciudad de La Paz