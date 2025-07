Baloncesto: La ACB rechaza el ascenso del Real Betis Baloncesto a la Liga Endesa

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La Asamblea General de la acb, reunida este jueves en Madrid, ha decidido aprobar la admisión del San Pablo Burgos, primer clasificado el curso pasado en la Primera FEB, en la siguiente Liga Endesa 2025/26 y ha rechazado la admisión y ascenso del Real Betis Baloncesto, segundo clasificado, por no cumplir los requisitos y, como consecuencia, ha invitado al Covirán Granada, penúltimo en la Liga Endesa de este curso, a seguir en la máxima categoría. En su reunión de este jueves, la Asamblea General ha tratado la afiliación de los equipos que habían concluido la Primera FEB en posiciones de ascenso, una vez el 15 de julio finalizó el plazo para presentar la documentación requerida. "Los clubes han aprobado la admisión del San Pablo Burgos, primer clasificado de la Liga Regular en la Primera FEB, y que retornará de este modo a la Liga Endesa tras su etapa entre 2017 y 2022. Por su parte, la Asamblea ha rechazado la afiliación del Real Betis Baloncesto SAD", ha asegurado la acb en un comunicado. Tras escuchar los argumentos del presidente del club bético, Pedro Fernández, y valorado el informe realizado sobre su solicitud de afiliación, la Asamblea concluye que el club "no cumple requisitos imprescindibles", tal y como acredita el informe del auditor externo, ni "ha acreditado el pago en plazo" del valor de participación en la Liga Endesa. La semana pasada el Real Betis informó que había completado la entrega de toda la documentación exigida por la acb, cumpliendo con los requisitos establecidos dentro del proceso de inscripción para la temporada 2025-26. No obstante, la Asamblea General ha votado en contra de su ascenso a la Liga Endesa. En consecuencia, siguiendo el artículo 8.6. c) de los estatutos acb, la Asamblea General ha cursado invitación al Covirán Granada --17º y penúltimo clasificado de la Liga Endesa 2024-25-- para que en un plazo de cinco días complete su inscripción y pueda disputar la temporada 2025-26 en la elite del baloncesto español.