Baloncesto: La ACB y el artista '72Kilos' presentan un balón contra el 'bullying'

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y el artista '72Kilos' presentaron este lunes la iniciativa #UnBalónParaNoJugar, una acción en la que un balón, un objeto de juego y entretenimiento, se convierte en "reflejo de historias reales de niños y niñas víctimas de 'bullying'". "Cuando eres niño, lo importante es ser feliz, disfrutar con tus amigos y vivir cada segundo al máximo. Pero esa no es la realidad de todos. La acción #UnBalónParaNoJugar simboliza la contradicción entre el balón de baloncesto como objeto de juego, que se convierte en el refugio para muchos niños víctimas de 'bullying'", explicó la propia ACB en un comunicado.

El artista español '72kilos', cuyo nombre es Óscar Alonso, ha creado un balón contra esta lacra, en el que cada uno de sus ocho gajos cuenta una historia real de acoso. Sus ilustraciones son conocidas por el minimalismo y los mensajes inspiradores que abordan temas sociales y emocionales. Además, la agencia 'Making Science' también se ha unido a la campaña.

La primera historia, narrada en un vídeo que la ACB ha subido a su canal de 'YouTube', surge de la psicóloga Desireé Infante, que colabora con 'Actuamos contra el Bullying' y ofrece sesiones gratuitas a los afectados por el acoso escolar, y de las vivencias reales de su hijo Antonio. El resto son historias de niños y niñas que, debido al 'bullying', no han podido disfrutar de su infancia como deberían.