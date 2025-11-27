Baloncesto. La Euroliga regresa a Israel el 11 de diciembre

LA NACION

BARCELONA, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Euroleague Basketball ha confirmado este jueves la reanudación de sus competiciones en Israel, con el regreso de la EuroCup el 9 de diciembre y el de la Euroliga el día 11, después de más de un año sin partidos en el país y tras evaluar sobre el terreno las condiciones de seguridad y el plan de retorno.

En la reunión mantenida por los clubes miembros de Euroleague Commercial Assets (ECA), estos recibieron un informe exhaustivo de la visita oficial de la semana pasada a Israel, que incluyó inspecciones presenciales de la situación actual y de las medidas de protección previstas, además de encuentros formales con organismos gubernamentales.

También se repasaron las últimas conversaciones con autoridades locales e internacionales, equipos visitantes y organizaciones implicadas, como las asociaciones de jugadores, entrenadores y árbitros; EuroLeague Players' Association (ELPA), EuroLeague Head Coaches Board (EHCB) y Union of Euroleague Basketball Officials (UEBO), respectivamente.

Tras la deliberación, Euroleague Basketball decidió activar el plan de retorno a partir de la Jornada 10 de la EuroCup y la Jornada 15 de la Euroliga. El primer partido en suelo israelí desde octubre de 2023 será el 9 de diciembre, con el Hapoel Midtown Jerusalem recibiendo al Veolia Towers Hamburg.

En Euroliga, el Maccabi Rapyd Tel Aviv volverá a jugar en casa el 11 de diciembre ante LDLC ASVEL Villeurbanne, y el Hapoel IBI Tel Aviv debutará como local el 16 de diciembre frente al Estrella Roja de Belgrado.

La Euroliga subrayó que seguirá monitorizando la evolución de la situación y en coordinación permanente con autoridades y equipos para garantizar la seguridad de todos los involucrados. El plan de retorno establece plena cooperación con las recomendaciones y restricciones que emitan los gobiernos nacionales respecto a los desplazamientos de sus clubes a Israel.

