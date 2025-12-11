Baloncesto. La Pau Gasol Academy by Santander abre las inscripciones para su 22ª edición
BARCELONA, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
La Pau Gasol Academy by Santander ha abierto las inscripciones para su 22ª edición, que se llevará a cabo del 29 de junio al 4 de julio de 2026 en cuatro instalaciones de la ciudad de Barcelona, con precios especiales para todos los jugadores y las jugadoras que se inscriban antes del 7 de enero.
A través de la página web oficial 'www.paugasolacademy.com', todos los niños y niñas de entre 8 y 17 años pueden inscribirse para poder disfrutar de una semana completa de baloncesto.
Del 29 de junio al 4 de julio, podrán participar en charlas inspiradoras con jugadores y entrenadores de primer nivel, adquirir hábitos saludables y valores, y disfrutar de diversas actividades complementarias.
Esta será la 22ª edición de la Pau Gasol Academy by Santander, consolidándose como un referente entre los campus deportivos en toda España.