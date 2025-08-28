LA NACION

Baloncesto. La selección española cae (83-69) ante Georgia en su debut en el Eurobasket

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La selección española masculina de baloncesto ha empezado con mal pie su andadura en el Eurobasket que se está disputando en Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre y donde defiende título tras perder claramente este jueves por 83-69 ante Georgia. La actual campeona de Europa ha tenido un mal estreno en Limassol y no ha dejado su mejor imagen en un partido donde casi siempre ha ido por detrás en el marcador y donde ha pagado sus errores en ataque ante la física e intensa defensa del combinado georgiano que ha terminado de romper el choque a su favor en el tramo final para ganar además con una cómoda renta.

