Baloncesto. La selección española se sitúa décima en el último 'Power Ranking' de FIBA previo al Eurobasket
MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -
El 'Power Ranking' de la FIBA, un sistema subjetivo de clasificación que determina las opciones de las selecciones antes de una gran cita internacional, coloca a España en el décimo lugar antes del inicio del Eurobasket Masculino el próximo miércoles.
El combinado español, defensor del título, vuelve a estar lejos de los considerados principales aspirantes a ganar un trofeo, una situación que lleva viviendo ya en los últimos años y que no le impidió ganar el Mundial en 2019 y el Eurobasket de 2022.
El equipo que entrena Sergio Scariolo mejora una posición respecto a la anterior clasificación tras el término de su gira de preparación, que se ha saldado con cinco derrotas y tan sólo un triunfo, ante Chequia, aunque ha tenido también derrotas ajustadas ante favoritas como Francia y Alemania.
FIBA no olvida que España es la actual campeona, aunque eso no impide que posicione por delante a selecciones como Finlandia (9ª), Italia (8ª), esta con la que comparte grupo de la primera fase, y Letonia (7ª), mientras que está por delante de la Eslovenia de Luka Doncic (11ª).
En cuanto a las tres primeras posiciones en estos pronósticos, no hay cambios y Serbia, que acude con un potente equipo liderado por Nikola Jokic, sigue siendo señalada como la gran favorita, con Alemania, actual campeona del mundo, y Francia, pese a las bajas, como segunda y tercera, respectivamente.
Grecia, con la vuelta a la acción de Giannis Antetokounmpo, es la que más mejora en este 'Power Ranking', pasando de la octava a la cuarta plaza, por delante de otras candidatas como Lituania y Turquía.
