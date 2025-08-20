Baloncesto: Los abonos para la Supercopa Endesa Málaga 2025 salen a la venta el jueves 28 de agosto

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los abonos para la Supercopa Endesa Málaga 2025, que disputarán Real Madrid, Unicaja, Valencia Basket y La Laguna Tenerife en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena los próximos 27 y 28 de septiembre, saldrán a la venta al público general el próximo jueves 28 de agosto a las 12.00 horas a través de la web de acb, con el apoyo de Onebox, proveedor oficial de la patronal.

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena vivirá los próximos 27 y 28 de septiembre la lucha por el primer título de la temporada, con Real Madrid, Unicaja --cabezas de serie--, Valencia Basket y La Laguna Tenerife.

Tres grandes partidos, las semifinales del sábado 27, que se conocerán próximamente en el sorteo de emparejamientos, y la final del domingo, para coronar al primer campeón de la temporada 2025-26.

De cara a los abonos del torneo, la acb ha dividido el José María Martín Carpena en ocho categorías, con precios entre 40 y 160 euros, además de sillas VIP en pista.