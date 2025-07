Baloncesto: Mirotic se marcha al AS Mónaco: "Quería un nuevo reto"

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic se convirtió este viernes en nuevo jugador del AS Mónaco para las próximas dos temporadas, procedente del Olimpia Milano, deseoso de "un nuevo reto" en el pujante conjunto que dirige Vassilis Spanoulis. "El AS Mónaco se complace en anunciar el fichaje del ala-pívot Nikola Mirotic (34 años, 2,08 m) para las próximas dos temporadas, procedente del Milán, donde ha pasado los dos últimos años. El montenegrino es una auténtica estrella internacional y posee un currículum descomunal que no necesita presentación", dice su nuevo club en el comunicado oficial del fichaje. Mirotic afronta una nueva aventura en Europa, tras su paso por el Barça, donde se marchó sin el gran objetivo de conquistar la Euroliga, y un Milano donde estuvo más lejos aún. "Con esta llegada, el AS Monaco Basket confirma su deseo de mantenerse en la cima del baloncesto europeo", apunta la nota. El hispano-montenegrino, que creció en el Real Madrid y estuvo cinco temporadas en la NBA, fue campeón de Europa con España y bronce olímpico, y en su palmarés figuran cuatro Copas del Rey, tres títulos de la liga española, uno en Italia, MVP de la liga española, la Euroliga y la final de la liga italiana. Mirotic confía en ayudar a un Mónaco que fue la sorpresa del pasado curso en Euroliga llegando hasta la final que perdió contra el Fenerbahce. "El Mónaco es un club que ha estado en la cima de la Euroliga en los últimos años y tiene potencial para crecer aún más. Quería un nuevo reto; todavía tengo la capacidad, y por eso decidí fichar por este club", dice en la web oficial de su nuevo equipo. "Lo que el Mónaco ha logrado en tan poco tiempo es simplemente increíble, y creo y espero sinceramente que el futuro sea brillante. Pude hablar con el entrenador Spanoulis sobre nuestra visión del juego, qué podía esperar y cómo ve las cosas. Tengo muchas ganas de empezar a conocer nuevos jugadores y aprender aún más sobre la filosofía de Vassilis Spanoulis como entrenador", añade.

