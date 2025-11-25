Baloncesto. Previa del Barça - ASVEL Villeurbanne

BARCELONA, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Barça recibe este miércoles (20.30 horas) al ASVEL Villeurbanne en el Palau Blaugrana, en la decimotercera jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en el que será el primer partido del nuevo técnico blaugrana Xavi Pascual delante de su afición, a la que espera brindar un triunfo en el duelo que le medirá al colista de la competición.

El técnico de Gavà volverá a dirigir un partido en el Palau nueve años después de su marcha en 2016. En su primera etapa, Pascual dio muchas alegrías a la afición blaugrana, que espera repetir en esta segunda etapa, empezando por este choque frente al ASVEL, colista de la competición y que cuenta con otro conocido para el aficionado 'culer' como Thomas Heurtel.

Estos dos regresos son los dos grandes alicientes del partido, en el que el Barça parte como gran favorito ante un ASVEL que viene de caer de forma muy contundente (52-84) frente al AS Monaco. Sin embargo, el conjunto blaugrana no puede confiarse lo más mínimo después de la derrota de la pasada jornada frente a un debilitado Anadolu Efes.

No fue el mejor redebut posible para Xavi Pascual, cayendo en el último segundo (74-73) en su visita a Estambul. Una polémica falta de Joel Parra sobre Isaia Cordinier condenó al Barça, que cayó tras ir dominando durante gran parte del encuentro. La ventaja llegó a ser hasta de 13 puntos, pero un tercer cuarto muy negativo (9 puntos anotados) permitió al equipo turco meterse en el partido y llevarse la victoria.

A pesar de la derrota, el conjunto blaugrana no dejó malas sensaciones en el estreno del técnico catalán, especialmente en defensa. Este buen rendimiento defensivo lo demostró también en la victoria del pasado domingo en la Liga Endesa frente al Dreamland Gran Canaria por 61-72, en el que fue el primer triunfo del técnico gavanense en esta segunda etapa.

Con el objetivo de estrenarse ahora en Europa, el Barça recibe este martes al ASVEL Villeurbanne. El conjunto francés está situado como el colista de la Euroliga juntamente con el Maccabi Rapyd Tel Aviv, con ambos equipos con un récord de tres victorias y nueve derrotas.

Especialmente duro fue el último tropiezo frente al AS Mónaco (52-84) y que dejó tocado al técnico Pierric Poupet.

De las únicas noticias positivas fue el rendimiento de Thomas Heurtel (7 puntos y 2 asistencias en 13 minutos) y que también volverá al Palau después de su polémico no fichaje del pasado mes de enero. El base francés iba a volver a firmar por el club blaugrana, pero el descontento de la afición echó atrás su incorporación y acabó firmando por el Leyma Coruña.

Como ha sucedido en sus anteriores visitas, se espera un recibimiento hostil del Palau hacia Heurtel, todo lo contrario a lo que sucederá con Xavi Pascual. El técnico de Gavà espera devolver este cariño y estrenarse en casa con un triunfo, que permitiría al Barça mantenerse en puestos de 'Play-In', con la posibilidad de poder acabar la jornada en puestos de 'Playoffs'.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Fall, Parra, Norris, Brizuela, Hernangómez, Laprovittola y Cale.

LDLC ASVEL VILLEURBANNE: Watson, Harrison, Lighty, Massa y Ndiaye --posible quinteto inicial-- Seljaas, Atamna, Heurtel, Ajinca, Ngouama, Vaulter y Traore.

--ÁRBITROS: Hordov, Foufis y Gracin.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar Deportes.