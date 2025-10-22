Baloncesto: Previa del EA7 Emporio Armani Milan - Valencia Basket

BARCELONA, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Valencia Basket visita este jueves (20.30 horas) al Armani Milan en el Unipol Arena, en la sexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo al que el conjunto valenciano llega con la necesidad de lograr el triunfo tras perder los últimos tres encuentros de competición europeo, lo que ha provocado la aparición de las primeras dudas que esperan disipar en esta visita a Milán.

El equipo 'taronja' arrancó la temporada de una manera espectacular, ganando sus cinco primeros partidos. En este gran inicio logró la Supercopa de España y venció sus dos primeros duelos de Euroliga frente al ASVEL Villeurbanne y a la Virtus Bolonia. La primera derrota llegó en la tercera jornada frente al Barça en Palau Blaugrana, en el que fue el inicio de este mala racha.

Las dos últimas derrotas han llegado ante dos rivales que prometen estar arriba en la clasificación como el AS Mónaco y el Hapoel Tel Aviv. En ambos encuentros los de Pedro Martínez compitieron hasta el final, pero cayeron derrotados en una muestra de la dureza y exigencia de todos los partidos de la máxima competición europea.

En la Liga Endesa la historia es diferente para el Valencia Basket, que junto al Joventut Badalona y La Laguna Tenerife es el único equipo invicto después de tres jornadas disputadas. La última victoria llegó este domingo frente al Hiopos Lleida, en un partido en el que el ala-pívot Jaime Pradilla (16 puntos y 8 rebotes) fue el jugador más destacado.

El internacional español se encuentra en un gran estado de forma, que intentará mantener en el duelo de este jueves. Pradilla se medirá en la zona a su excompañero Nate Sestina, quien la semana pasada abandonó el Valencia Basket para poner rumbo al Armani Milán en búsqueda de más minutos y que debutará frente al club 'taronja'.

El conjunto de Ettore Messina firmó a Sestina para ampliar su rotación interior, en la que cuenta con el pívot estadounidense Devin Booker como máximo referente. El exjugador del Bayern de Múnich viene de realizar un gran encuentro (15 puntos y 7 rebotes) en la victoria de la pasada jornada en la pista al Zalgiris, y será el gran peligro para los de Pedro Martínez.

Esta fue la segunda victoria del conjunto italiano, que cuenta con el mismo récord que el club 'taronja'. Con ambos equipos igualados en la clasificación, el que logre el triunfo en el encuentro de este jueves podrá ascender hasta los puestos que dan acceso al 'Play-In'. Lugar al que Valencia espera regresar después de sumar tres derrotas consecutivas y así disipar todas las dudas que han aparecido en la última semana.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ARMANI MILAN: Mannion, Bolmaro, Shields, Ricci y Booker --posible quinteto inicial-- Ellis, Sestina, Brooks, Flaccadori, Guduric, Diop y Dunston.

VALENCIA BASKET: Thompson, Moore, López-Arostegui, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Puerto, Taylor, Sako, De Larrea, Badio, Costello y Montero.

--ÁRBITROS: Belosevic, Vilius y Silva.

Pabellón: Unipol Arena.

Hora: 20.30/Movistar+.