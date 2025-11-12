Baloncesto. Previa del Maccabi Tel Aviv - Baskonia

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Baskonia visita este jueves (21.00 horas) el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado para enfrentarse al colista Maccabi Tel Aviv en la jornada 11 de la Fase Regular de la Euroliga, un partido que el equipo quiere recuperar la ilusión tras la contundente derrota del martes en Bulgaria contra el otro equipo israelí, el Hapoel Tel Aviv (114-89), para no descolgarse ya peligrosamente del 'Top 10'.

Los pupilos de Paolo Galbiati fueron ampliamente superados por el líder de la competición, perdieron todos los parciales y especialmente dañino fue el resultado del último cuarto, con un 28-15 que dejó a las claras la falta de intensidad y actitud del equipo en Sofía. Tras el partido, el técnico italiano comentó que "muchos jugadores" no habían mostrado "el fuego necesario para competir".

El equipo israelí fue mucho más enérgico que el azulgrana y la cifra de rebotes (33-19) lo pone de manifiesto. Baskonia no mostró la actitud necesaria en defensa, permitiendo que el Hapoel lanzara con un 63% de acierto en tiros de dos y con un 57% desde el perímetro. La calidad de Elijah Bryant, Vasilije Micic, Chris Jones y el resto de integrantes del cuadro de Tel Aviv se impuso ante un equipo que no mostró respuesta alguna.

Para el partido de este jueves, en su segundo encuentro consecutivo lejos de Vitoria, el equipo vasco busca reencontrarse con la versión que le permitió ganar a Dubai Basketball, Anadolu Efes y Virtus de Bolonia y poner fin a otra racha de dos derrotas seguidas. Y eso pasa por mejorar la fiabilidad defensiva para no volver a caer en el centenar de puntos que ya ha encajado en seis ocasiones esta temporada y ante un rival que suele apostar mucho por un ataque alegre, uno de los mejores de la competición, que debe desconectar antes de que se entone demasiado.

Baskonia tuvo la buena noticia del regreso del base Markus Howard tras casi un mes lesionado y su entrenador confió en encontrarle el sitio porque es "inteligente y muy importante" para el equipo. El americano anotó 8 puntos y repartió 4 asistencias en 23 minutos, pero estuvo muy errático (2 de 8 en triples) y se le vio superado en defensa.

Con la baja de Trent Forrest, que sigue arrastrando una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda, el referente en el ataque vasco volverá a ser el francés Timothé Luwawu-Cabarrot, máximo anotador y jugador mejor valorado, otra vez, en el partido en Bulgaria. En el apartado de la valoración, le siguió Matteo Spagnolo, con 11 puntos, 4 asistencias y ninguna pérdida, que confirman su paso adelante en los últimos partidos.

Por su parte, el equipo dirigido por Oded Kattash afronta sus últimos partidos en el exilio serbio, antes de volver a jugar en Israel a partir de diciembre. Maccabi es el colista de la Euroliga, con 2 victorias y 8 derrotas, las últimas cuatro de forma consecutiva, aunque esos dos triunfos han llegado ante dos de los 'cocos' de la competición, como son el ya mencionado Hapoel y el Real Madrid.

Las principales amenazas del equipo son el pívot Roman Sorkin, que anotó 22 puntos y capturó 8 rebotes el martes contra Fenerbahce; los aleros Oshae Brisset y Jaylen Hoard; y los bases Loonie Walker IV, que promedia 14 puntos por partido en esta edición de la Euroliga, y Tamir Blatt, máximo asistente del equipo.

FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. MACCABI: Blatt, Walker IV, Hoard, Brisset y Sorkin --posible quinteto inicial-- Clark, Dibartolomeo, Dowtin, Lavy, Leaf, Marcio y Rayman. BASKONIA: Simmons, Villar, Diallo, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Howard, Nowell, Spagnolo, Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis, Diakite y Frisch. --ÁRBITROS: Lottermoser, Jovcic y Celik. --PABELLÓN: Aleksandar Nikolic Hall. --HORA: 21.00/Movistar Deportes 3.