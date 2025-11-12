Baloncesto. Previa del Paris Basketball - Valencia Basket

BARCELONA, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Valencia Basket visita este jueves (20.45 horas) al Paris Basketball francés en el Adidas Arena, en la undécima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, encuentro al que llega tras el brillante triunfo frente al Real Madrid y al que pretende dar continuidad ante un conjunto parisino que no está tan fino como el año pasado.

Los de Pedro Martínez están realizando un gran inicio de temporada en su regreso a la Euroliga. Con un récord de seis victorias y cuatro derrotas, el club 'taronja' está situado en una excelente sexta posición, por delante de dos de los mejores equipos de la competición, como el vigente campeón Fenerbahçe y el Real Madrid.

Precisamente el último triunfo llegó el pasado martes ante el conjunto blanco. Liderados por el base estadounidense Omari Moore (16 puntos), el Valencia se mostró superior durante gran parte del encuentro. Esta gran victoria sirvió para poner fin a una pequeña mala racha de dos derrotas seguidas ante el Zalgiris y el Coviran Granada.

Moore estuvo muy bien acompañado por Nate Reuvers, quien anotó 14 puntos y que no permitió anotar ninguna canasta en juego a Edy Tavares. La poca participación del pívot caboverdiano fue clave para el triunfo del equipo valenciano, siendo el encuentro en el que menos puntos concedió de su rival en las diez primeras jornadas de Euroliga.

Repetir este gran nivel defensivo será necesario para el partido de este jueves frente al Paris Basketball, que cuenta con el máximo anotador de la competición, Nadir Hifi. El base francés promedia 21,8 puntos por encuentro, asumiendo el liderazgo del equipo francés tras las marchas este verano de referentes como TJ Shorts, Mikael Jantunen y Maodo Lo.

Estas tres bajas importantes se están haciendo notar en el conjunto parisino, situado en la decimocuarta posición con un balance de cuatro victorias y seis derrotas, cuatro ellas de forma consecutiva. La última llegó el pasado martes frente al Panathinaikos (95-101) a pesar de los 22 puntos de Justin Robinson y los 19 de Nadir Hifi.

El ataque es la mayor arma de ambos equipos, siendo el equipo local el tercero mejor de la competición (89,6 puntos por encuentro) justo por detrás de Valencia Basket (90,5 puntos). Los dos entrenadores apuestan por un estilo de juego rápido, por lo que controlar el ritmo en los momentos importantes será una de las claves de este encuentro, que puede permitir al club 'taronja' seguir brillando en Europa.

FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. PARIS BASKETBALL: Hifi, Morgan, Hommes, Willis y Faye --posible quinteto inicial--; Cavallere, Robinson, Herrera, Ayayl, Shahrvin, M'Baye y Ouatarra. VALENCIA BASKET: Thompson, Montero, Taylor, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Puerto, De Larrea, Key, Moore, Sako, Costello y Nogués. --ÁRBITROS: Nedovic, Foufis y Van Den Broeck. --PABELLÓN: Adidas Arena. --HORA: 20.45/Movistar+.