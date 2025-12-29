Baloncesto. Previa del Valencia Basket - Partizán Belgrado

BARCELONA, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Valencia Basket recibe este martes (20.30 horas) al Partizán de Belgrado en el Roig Arena, en la decimonovena jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con el club valenciano siendo claro favorito para lograr el triunfo y aprovechar la inestabilidad que vive el equipo serbio, ahora entrenado por Joan Peñarroya y con los rumores de una posible salida de jugadores importantes como Jabari Parker.

Los de Pedro Martínez, segundos en la tabla, buscarán cerrar el año con su decimotercer triunfo en la Euroliga, competición en la que recuperaron el segundo puesto tras la reciente derrota del Barça frente al Fenerbahçe. El equipo 'taronja' venció su último compromiso frente al Kosner Baskonia (91-81), rompiendo así una racha de dos derrotas consecutivas tras haber perdido frente al Maccabi Tel Aviv y al UCAM Murcia, en la Liga Endesa.

El pívot Matt Costello lideró la victoria del pasado martes ante su exequipo con 18 puntos y 6 rebotes. Sin embargo, fue un nuevo triunfo coral del equipo valenciano, con hasta cinco jugadores superando los dobles dígitos en anotación. Con este triunfo, el Valencia volvió a hacer valer el fortín del Roig Arena, donde solo ha perdido un encuentro en lo que va de temporada.

Esta derrota llegó el 15 de octubre frente al Hapoel Tel Aviv por 93-100, aunque fue sin público por el conflicto armado entre Palestina e Israel. El tropiezo frente al equipo israelí ha sido el único del curso, con un récord de 14 victorias y 1 derrota entre la Euroliga y la Liga Endesa, donde venció el pasado domingo al Andorra por 84-79.

El conjunto andorrano llegó a ir 17 puntos arriba en el marcador, pero el base senegalés Brancou Badio (22 puntos) lideró la reacción 'taronja' en la segunda parte para sumar un nuevo triunfo en el Roig Arena. El próximo rival en visitar el pabellón valencianista será este martes el Partizán de Belgrado, que cuenta con la novedad del técnico español Joan Peñarroya en el banquillo.

El exentrenador blaugrana fue el elegido para sustituir al nueve veces ganador de la competición Zeljko Obradovic, quien dimitió tras empezar la temporada con un récord de 4 victorias y 9 derrotas en la Euroliga. El egarense tiene la difícil misión de darle la vuelta a esta situación, habiendo empezado de la peor manera posible tras caer de manera contundente (87-112) en su estreno frente al Maccabi Tel Aviv.

Esta derrota puso patas arriba a la afición presente en el Belgrado Arena, que despertó su ira hacia Tyrique Jones y Jabari Parker, señalados como los dos principales culpables de la marcha del técnico serbio. En el caso del ala-pívot estadounidense no disputó ni un solo minuto, por lo que todo apunta a que saldrá del club tras llegar este verano procedente del Barça.

Tras este contundente tropiezo, Peñarroya pudo sumar su primer triunfo tras vencer el pasado domingo al Split por 110-74 en la Liga Adriática. El mejor jugador fue el nuevo fichaje Cameron Payne con 24 puntos, siendo el mayor peligro de un equipo revuelto, pero con mucho talento, para la defensa del Valencia Basket, que intentará hacer valer el fortín del Roig Arena y sumar un nuevo triunfo para despedir el año en la zona noble de la Euroliga, ahora en la segunda plaza con un balance de 12-6.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Moore, Taylor, Pradilla y Reuvers --posible quinteto inicial--; De Larrea, Montero, Puerto, Badio, Key, Costello y Sima.

PARTIZÁN DE BELGRADO: Payne, Brown, Marinkovic, Osetkowski y Fernando --posible quinteto inicial--; Muurinen, Washington, Bonga, Lakic, Parker, Calathes y Jones.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Zamojsk y Vilius.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Plus+.