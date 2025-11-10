Baloncesto. Previa del Valencia Basket - Real Madrid

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press)

El Valencia Basket recibe este martes (20.30 horas, Movistar+ Plus) al Real Madrid en el Roig Arena, en un duelo correspondiente a la décima jornada de la Fase Regular de la Euroliga que enfrentará a dos equipos igualados en la clasificación (5-4) y con el aliciente añadido de ser el primer enfrentamiento entre clubes españoles en el nuevo pabellón valenciano, al que los 'taronja' acuden tras dos tropiezos a domicilio.

Los de Pedro Martínez regresan a casa tras una semana complicada, con dos derrotas seguidas a domicilio, ante el Zalgiris Kaunas (86-77) en la Euroliga y frente al Covirán Granada (85-79) en la Liga Endesa.

Pese a ello, los 'taronja' mantienen el liderato liguero con un balance de 5-1 y encaran el compromiso continental con el ánimo de reencontrarse con su mejor versión ante su afición.

En el horizonte de los valencianos planea el recuerdo reciente de la final de la Supercopa Endesa, en la que superaron al Real Madrid (94-98) con un brillante partido del joven base Sergio de Larrea y del alero Kameron Taylor. Aquel título fue el primer gran golpe de efecto del nuevo proyecto 'taronja' y ahora buscarán repetir gesta en el estreno continental de un rival español en el Roig Arena.

Pedro Martínez podrá contar con toda su plantilla para este compromiso, lo que refuerza la ambición de un Valencia Basket que ha mostrado una fortaleza notable como local. El balance de enfrentamientos en Euroliga entre Valencia y Real Madrid está igualado, si bien es cierto que el conjunto blanco ha logrado imponerse en sus dos últimas visitas y ello añade un matiz de revancha para los locales.

Enfrente estará un Real Madrid que llega lanzado tras su victoria (92-101) en el Clásico del pasado viernes ante el Barça, en un partido donde los de Sergio Scariolo ofrecieron su mejor versión ofensiva y volvieron a mostrar músculo competitivo. Y, a la postre, tras la derrota 'culer' en Girona de este fin de semana, provocaron el cese de Joan Peñarroya como técnico blaugrana.

Con el mismo balance (5-4) que su rival en esta Fase Regular, los blancos ocupan la sexta plaza, la última que da acceso directo a los 'Play-offs', mientras que el Valencia es séptimo y puede superarlos si vence. Así que este choque entre 'taronjas' y blancos es un enfrentamiento directo por acceder a la zona de billete directo para los cuartos de final y evitar el paso previo por el 'Play-In'.

El conjunto madridista también llega con buenas sensaciones en la Liga Endesa, donde comparte registro con el Valencia (5-1) tras imponerse el domingo al Joventut Badalona (75-80) en un duelo exigente ante la 'Penya' de Ricky Rubio. Fue su segundo triunfo consecutivo lejos del WiZink Center, una señal de la solidez que los de Scariolo comienzan a recuperar tras un arranque irregular en Europa.

El Roig Arena vivirá así una cita de alto voltaje entre dos equipos que aspiran a consolidarse en la zona noble de la clasificación. El Valencia Basket buscará que el impulso de su afición sirva para romper la dinámica negativa y reforzar su papel en la Euroliga, mientras que el Real Madrid tratará de prolongar su buena racha y cobrarse la revancha de aquella final de septiembre que aún puede escocer en el vestuario blanco.

FICHA TÉCNICA.

EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Montero, Taylor, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Puerto, De Larrea, Key, Moore, Sako, Costello y Nogués.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Lyles y Tavares --posible quinteto inicial--; Okeke, Hezonja, Maledon, Garuba, Llull, Feliz y Len.

ÁRBITROS: Mogulkoc, Jovcic y Thepenier.

PABELLÓN: Roig Arena.

HORA: 20.30/Movistar+.