Baloncesto. Raquel Carrera se resiente de las molestias de rodilla surgidas en el Eurobasket y es baja indefinida

VALENCIA, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La jugadora del Valencia Basket Raquel Carrera será baja indefinida después de resentirse en los últimos días de las molestias en la rodilla izquierda que arrastra desde el pasado Eurobasket 2025, torneo en el que España logró la plata tras caer en la final ante Bélgica y en el que la interior ya terminó tocada.

El club informó este miércoles de que la pívot gallega sufre una persistencia de esas molestias desde su reincorporación al equipo en verano, tras su paso por la selección española, una situación que ha limitado su disponibilidad pese a que había podido competir hasta ahora.

Valencia Basket añadió que Carrera será sometida en los próximos días a nuevas pruebas para determinar el alcance exacto del problema y fijar un tiempo de recuperación, sin ofrecer por el momento un plazo concreto para su regreso.