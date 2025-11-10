Baloncesto. Scariolo: "Jugar ahora en Valencia es una de las tareas más complicadas en Euroliga"

MADRID, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, no esconde que visitar este martes en la Euroliga al Valencia Basket, "uno de los mejores equipos de Europa", es en la actualidad "una de las tareas más complicadas" en la competición, aunque celebra que la afronten en "el buen camino" tras tres victorias consecutivas a domicilio.

"Jugar en Valencia es una de las tareas más complicadas ahora mismo en Euroliga. En este inicio de temporada, el Valencia Basket es uno de los mejores equipos de Europa y este año tienen incluso más profundidad, talento calidad y experiencia. Es un equipo muy bien organizado y que impone un ritmo muy alto", señaló Scariolo a Real Madrid TV.

El técnico italiano recordó que ya hay "hay una acumulación de partidos y viajes" y que esta semana afrontarán "un doble turno muy exigente" en la máxima competición continental ya que después de pasar por el Roig Arena recibirán el jueves al Panathinaikos griego.

De todos modos, el equipo está más animado tras poner fin a la mala racha a domicilio con tres victorias seguidas de casa, las dos últimas en escenarios complicados como el Palau Blaugrana y el Olímpic de Badalona. "Hay que darle su peso, pero también debemos pensar que solo son tres partidos", aclara el de Brescia.

"Obviamente, nos dan indicaciones y nos dicen que estamos en el buen camino y que tenemos cosas que seguir mejorando, algo en lo que tardaremos un 'poquito'", añadió.

"También dan confianza a los jugadores y nos dan indicaciones de la compatibilidad entre los jugadores, los distintos quintetos, las rotaciones y planteamientos en función del rival que nos toque y de una línea trazada que, por supuesto, debe tener flexibilidad, pero que empieza a tener una definición más clara", sentenció Scariolo.