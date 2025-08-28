Baloncesto: Scariolo: "La competición es mucho más dura y esta lección la tenemos que haber aprendido hoy"

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Sergio Scariolo, lamentó no haber podido "convencer" a su equipo de que Georgia, frente a la que cayeron este jueves en el estreno del Eurobasket por un claro 83-69, era "más grande y más física" que ellos, y recalcó que "la lección" que deben haber "aprendido" es que "la competición es mucha más dura" que los partidos de preparación.

"Georgia es un equipo muy experto, con muchos jugadores de nivel alto, jugadores de NBA y de Euroliga, y merece la victoria. Creo que fue mi culpa no haber podido mostrar y convencer a mi equipo que este equipo es mucho más grande y más físico que nosotros. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para conseguir esa fisicalidad y no lo hicimos, de hecho, 16 rebates menos es el resultado".

En este sentido, el italiano reconoció que no jugaron "con la disciplina y la cohesión que requiere este nivel de juego". "Entiendo que la mitad del equipo está en su primer partido en este nivel, pero creo que podemos hacerlo mejor que esto. Creo que el partido nunca estuvo en peligro para ellos, así que tenemos que prepararnos para el siguiente. Cada partido es diferente, vamos a aprender de este", subrayó.

El de Brescia cree que esta derrota demuestra que "la preparación es una cosa y la competición es otra" y que esta derrota no trata "de ser optimista o pesimista" de cara al futuro. "El problema a veces es que no lo entiendes o, igual si nunca lo has vivido, ahora ya te has dado cuenta de que es así. Creo que esta lección la tenemos que haber aprendido hoy. La competición es mucho más dura, mucho más intensa, los rivales salen realmente al 100% y tú tienes que responder", profundizó.

Scariolo también consideró "muy honrada la autocrítica por parte de los jugadores" como habían hecho tras el partido Santi Aldama o Juancho Hernangómez. "Por mi parte lo he dicho, igual tenía que pintar el rival mucho peor para convencer que este es el equipo más físico de la competición y tiene muchísima experiencia", comentó.

El seleccionador volvió a hablar de "la diferencia tan enorme en el rebote" y que fue "una clave importante del partido" y para que el combinado georgiano les pusiese "en estas dificultades", mientras que sobre el fallo en los tiros libres (6/13) considera que "no influyó en el resultado final", pero dejó claro que no está "en condiciones a nivel de talento y a nivel general de poder desperdiciar ocasiones".

JUANCHO HERNANGÓMEZ: "HEMOS SALIDO A VERLAS VENIR"

Junto al seleccionador compareció el alero Juancho Hernangómez, que felicitó a Georgia por el triunfo y que no escondió que el primer partido en un gran torneo "siempre es complicado" y que "siempre es difícil conseguir la mentalidad de torneo". "Hoy no estábamos preparados. Jugaron mucho mejor, con más físico que nosotros, pero hay un largo camino por recorrer en estos torneos. Vamos a recuperarnos, confío mucho en este grupo", apuntó.

El madrileño tiene claro que jugaron "muy, muy mal", pero no olvida que estos primeros partidos de una gran competición "siempre son un poco engañosos".

"Ellos han salido con el cuchillo entre los dientes y desde el inicio han sacado un poco de ventaja. Luego hemos intentado llegar a cinco puntos y al final el partido se ha decidido en el último cuarto", indicó.

"Han hecho un partido muy, muy físico y creo que han estado con más ganas, más preparados. Al final, creo que nosotros hemos salido a verlas venir y no a por el partido. Sabemos que no somos el equipo más grande, más talentoso, pero sí que tenemos que ser el equipo que más lo intente, que más luche, que más en equipo esté en el campo y hoy nos ha visto", sentenció.