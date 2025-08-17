Baloncesto: Sergio Llull será homenajeado en el España-Alemania del 21 de agosto en Madrid

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció que el próximo 21 de agosto homenajeará a Sergio Llul, quien el pasado mes de mayo comunicó su adiós a la selección, durante el amistoso que medirá a España contra Alemania en el Movistar Arena de Madrid.

Antes del partido en la casa del Real Madrid, donde Llull cumplirá 20 temporadas de blanco tras renovar este verano, el base balear recibirá un emotivo homenaje por parte de la FEB por su trayectoria con la selección. Llull puso fin a su carrera internacional tras 173 partidos y siete medallas con España.

“El de Mahón siempre ha hecho gala de un extraordinario carácter ganador y una energía en pista que contagiaba a todo el equipo. A lo que hay que sumar su liderazgo fuera de la pista, siendo uno de los grandes exponentes de los valores que son identidad de La Familia”, afirmó la FEB en un comunicado oficial.

Llull ganó cuatro oros con España tras los títulos del Mundial de China de 2019 y de los Eurobasket de 2015 (Francia, Alemania, Croacia y Letonia), 2011 (Lituania) y 2009 (Polonia). El de Mahón participó en cuatro Juegos Olímpicos, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024, ganando la plata en la capital londinense y el bronce en la ciudad brasileña.

Un bronce continental en 2013 (Eslovenia) completa su palmarés internacional y una carrera donde anotó 1166 puntos, capturó 228 rebotes y repartió 387 asistencias. El partido contra Alemania será el penúltimo de preparación para el Eurobasket, antes de otro duelo el día 23 contra los alemanes en Colonia.