Baloncesto. Sergio Scariolo: "A nivel de juego y cohesión estamos donde pensaba"

MADRID, 10 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este miércoles que ve al equipo en el lugar donde "pensaba", tanto "a nivel de juego" como de "cohesión", aunque ha señalado que a nivel clasificatorio sí que cree que les falta "una victoria".

"A nivel de juego y cohesión, estamos más o menos donde pensaba. Cuando dices que estás un poquito más adelante de lo que pensabas, enseguida llega el batacazo. En la clasificación igual nos falta una victoria. Un equipo tan nuevo, con entrenador nuevo además, no es sencillo a nivel de química. Pero seguimos teniendo mucho margen de mejora, sobre todo en concentración y la atención individual", afirmó el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al encuentro de Euroliga ante el Baskonia.

Scariolo agradeció tener "una semana en casa", sobre todo porque se puede entrenar "sin un exceso de preocupación por la carga que suponen los viajes". "Hemos trabajado bien estos dos días y esperemos poder también hacer un ciclo bueno hasta el sábado. Hay que cargar las pilas porque luego lo que nos viene es realmente imponente", apuntó.

Con respecto al reparto de cargas, el italiano señaló que en Euroliga tomaron la decisión de utilizar los 12 jugadores que "mejor se adaptan" mientras que en la Liga Endesa están "rotando". "Entiendo que eso es algo nuevo por aquí, pero hemos decidido asumir riesgos de dejar fuera a gente importante, porque hay que escuchar lo que nos dice el área biomédica", añadió.

"Siento que si haces entrenamientos de calidad hay que recompensarlo y dar la oportunidad de creer a nuestros jugadores, que sepan que pueden estar en campo. Por su parte, deben tener la inteligencia de decir, mira me tocan 5, 10 o 15 minutos y los aprovecho para mandar un mensaje", explicó el de Brescia.

En cuanto al rival, el Baskonia, Scariolo recordó el partido de Liga Endesa en el que el triunfo fue para los vitorianos: "Estamos con un plan de partido sólido, con ideas claras y fuimos hacia una ventaja importante, pero luego perdimos concentración y sacaron sus mejores armas, su ritmo y su capacidad de atacar el campo en velocidad, con tiradores".

También subrayó los números de los últimos 5 partidos, que son "realmente impresionantes". "Estará Marcus Howard, que en un partido puede hacer incluso más que eso el de Forrest. Tenemos que estar muy preparados si queremos alargar nuestra racha y seguir dando pasitos hacia arriba en la clasificación", recalcó.

En cuanto al crecimiento del Baskonia en las últimas semanas expresó que, normalmente, los equipos que trabajan bien "en el día a día" tienen "un crecimiento paulatino". "Han cambiado mucho, y el equipo ha incorporado jugadores y quitado gente que no encajaba. Han tenido buenas decisiones en las últimas incorporaciones y eso cambiará probablemente cada año", zanjó.

Por último, analizó su momento personal. "Me siento muy cómodo. Obviamente, un poco más aliviado y contento cuando gano. Pero yo no entreno y trabajo por el día a día. Trabajo con un objetivo marcado y tiro hacia allá. No me desvían ni los rumores, y menos aún las preocupaciones de mi futuro en el equipo. El Real Madrid es un club en el que todo el mundo de fuera se considera capacitado para opinar. Autorizados están todos, pero capacitados sólo hay algunos", concluyó.