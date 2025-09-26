Baloncesto.- Sergio Scariolo: "La Supercopa es un premio, pero estamos verdes en muchas áreas"

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este viernes que disputar un título como la Supercopa Endesa a estas alturas de temporada es "un premio para el equipo" y que tienen "muchas ganas de competir", pero que eso no significa que dejen de estar "verdes en muchas áreas" del juego.

"El equipo tiene ganas de competir y trabajan bien en el día a día, por lo que tener un partido oficial con la Supercopa es un premio. Ningún entrenador le haría asco a un par de semanas más porque hoy ha sido el primer entrenamiento sin limitaciones. Estamos verdes en muchas áreas aun, pero es una competición oficial que la afrontamos con toda la motivación y energía", afirmó el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa Endesa ante La Laguna Tenerife.

Scariolo destacó que el equipo debe "alcanzar una condición física aceptable" en todos los jugadores y que aun no la tiene. "Eso te permite jugar con ritmos altos y tener rotaciones sin pensar en las limitaciones físicas. Lo primero es lo físico. En lo táctico, las jugadas son fruto de repeticiones, entrenamiento, vídeo y reflexión", explicó.

Sobre su debut, el italiano confesó que tiene "ganas de jugar el partido y competir" aunque es consciente que deberán hacer un sobre esfuerzo para paliar la cantidad de cambios que ha sufrido el equipo y el nivel físico. "Tengo muy claro cuando tenemos que estar cerca del 100%. Ahora hay que compensarlo con un esfuerzo extra, pero el hecho de estar lejos del perfecto acoplamiento no es una excusa para no competir a nivel de personalidad en la cancha", indicó.

Un primer partido que tendrá lugar en Málaga, en el Pabellón Martín Carpena, un lugar especial para Scariolo. "Málaga y el Carpena son dos imágenes únicas para mi, pero estamos en la Supercopa y tenemos una semifinal. Mi mente está en ese partido, en el del Tenerife, no pienso más allá", recordó.

"Nuestro rival es un equipo lleno de variantes que llevan preparando desde hace mucho tiempo. Tiene un libro táctico muy amplio. La mitad del equipo nuestro es nuevo, pero no podemos priorizar a los que estaban antes para competir, hay que buscar un equilibrio. Conocemos a los jugadores y tenemos toda la información dentro, por lo que el riesgo de que ocurra algo anómalo se reduce", analizó el técnico Brescia.

Scariolo valoró la exigencia del calendario, por el que jugadores, entrenadores y médicos están "preocupados". "El riesgo de lesiones es alto, y se va a penalizar la calidad del juego y la mejora de los jugadores. Tendremos que intentar ser buenos moviéndonos en este calendario para competir lo mejor posible y resetear después de cada partido", agregó.

Sobre la comparativa con el calendario NBA, el italiano señaló que ha visto cosas "muy útiles" en su etapa en Estados Unidos, pero que cree que "hay diferencias". "Las rotaciones eran mayores en la NBA porque no eran partidos de vida o muerte. Aquí los partidos tienen un peso mayor.

Pese a ello, habrá que hacer rotaciones y tendremos que hablar constantemente con el área médica, que marcará las pautas", subrayó.

"Cuando llegué pedí a los jugadores que si quieren mejorar tienen que salir de su zona de confort, y tuve una respuesta extraordinaria.

Hay cosas que son menos usuales para ellos y les costará un poco más, pero la finalidad última es el rendimiento del equipo.

En el caso de Edy Tavares, el año pasado me gustó ver como era capaz de defender a jugadores explosivos", apuntó sobre la capacidad de mejora del equipo, y personificó en el caboverdiano.

El italiano destacó que la base de trabajo con la que se ha encontrado al equipo tras el paso de Chus Mateo es "muy buena".

"El equipo ha cambiado mucho y este es el punto de salida de una nueva temporada, pero hay muchas cosas bien hechas.

Hay cosas que por la estructura del equipo podemos proponernos mejorar, como Chus (Mateo) puede mejorar cosas en la selección.

Está perfectamente capacitado para hacerlo de la mejor de las maneras", argumentó.

Por último, Scariolo aclaró que los jugadores que llegan tocados a la Supercopa, Gaby Deck, Théo Maledon, Alberto Abalde y Mario Hezonja, están "para poder vestirse pero ninguno al 100%".

"Podrán estar en el campo, porque si tomo los descartes en función de los lesionados no llegamos a 12", concluyó.