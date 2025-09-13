Baloncesto: Sito Alonso renueva como entrenador del UCAM Murcia hasta junio de 2028

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

El UCAM Murcia CB ha alcanzado un acuerdo con el madrileño Alfonso 'Sito' Alonso, de 49 años, para que renueve su contrato como entrenador jefe hasta junio de 2028, dando continuidad a "un proyecto deportivo que en los últimos años ha consolidado al conjunto universitario" tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League (BCL). Así se expresó este sábado el club murciano en su página web.

"Alonso llegó a Murcia en 2019 y desde entonces ha dirigido al equipo durante seis temporadas consecutivas. En este tiempo, se ha convertido en el entrenador con más partidos oficiales en la historia del UCAM Murcia, acumulando hitos como la participación en dos ediciones de la Copa del Rey, el histórico subcampeonato de ACB y la disputa de la Final Four de la BCL", aludió el comunicado oficial a ese 'bronce' del año 2024.

La nota destacó de esta renovación "la línea de estabilidad en el banquillo", algo "clave para el crecimiento deportivo". "La continuidad de Alonso permitirá seguir desarrollando un proyecto con identidad propia y objetivos ambiciosos para los próximos años", apuntó el texto.

"Con el nuevo acuerdo, el UCAM Murcia reafirma su objetivo de mantener el nivel competitivo alcanzado en los últimos años y afrontar nuevos retos tanto en España como en Europa", zanjó la nota sobre un Alonso que compaginará todo con ser el próximo seleccionador masculino de Letonia.