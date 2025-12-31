Baloncesto. Un buen Santi Aldama no evita la derrota de los Grizzlies ante Philadelphia y los Celtics ganan en Utah

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - Los Memphis Grizzlies han caído derrotados este martes en la prórroga ante los Philadelphia 76ers (136-139) en el FedEx Forum, un partido en el que el ala-pívot español Santi Aldama anotó 15 puntos, mientras que los Boston Celtics ganaron a los Utah Jazz 119-129 con la participación de Hugo González, que anotó tres puntos y capturó cuatro rebotes. El internacional español Santi Aldama no pudo evitar la derrota de los Grizzlies ante Philadelphia. El ala-pívot canario superó los dobles dígitos en anotación por cuarto partido consecutivo gracias a sus 15 puntos, con un registro de 6 de 11 en tiros de campo y 3 de 6 desde el triple. Además, capturó seis rebotes, repartió dos asistencias y colocó cuatro tapones en los 36 minutos que estuvo sobre la pista. Pese a su buena actuación, Memphis cayó en la prórroga ante unos Sixers liderados por Joel Embiid y Tyrese Maxey, que se fueron, ambos, hasta los 34 puntos. Así, hicieron inútiles los 40 anotados por Ja Morant, máximo anotador del encuentro. Una derrota que deja a los Grizzlies novenos en el oeste con un récord de 15-18. Mejor le fue al otro español que compareció en la jornada. Los Boston Celtics de Hugo González se reencontraron con el triunfo ante los Utah Jazz. El conjunto de Massachusetts se impuso por un holgado 119-129 liderados por el escolta Derrick White, que consiguió 27 puntos, siete rebotes y seis asistencias en una de sus mejores actuaciones de la temporada. Además, Hugo González participó durante 17 minutos, en los que logró tres puntos, cuatro rebotes y una asistencia. La victoria permite a los Celtics mantenerse en la tercera posición de la Conferencia Este con un balance de 20 victorias y 12 derrotas, tan sólo mejorado por los Detroit Pistons (25-8) y los New York Knicks (23-9).