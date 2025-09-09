Baloncesto: Unicaja-Bilbao, Real Madrid-Gran Canaria y Valencia-Barça, primera jornada de la Liga Endesa 2025-26

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El partido Unicaja de Málaga y Surne Bilbao Basket abrirá la temporada 2025-26 de la Liga Endesa el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en una primera jornada en la que también destacan el Real Madrid-Dreamland Gran Canaria y el Valencia Basket-Barça, anunció este martes la acb.

La temporada arranca el fin de semana del 27 y 28 de septiembre con la disputa de la Supercopa Endesa, aunque será el fin de semana siguiente, el del 4 y 5 de octubre, cuando empiece la Liga Endesa. El sábado habrá cuatro partidos, con el Unicaja-Surne Bilbao Basket como partido inaugural.

El vigente campeón, el Real Madrid, en el que volverá al banquillo el ex seleccionador nacional Sergio Scariolo, debuta el domingo 5 a las 12:30 horas en el Movistar Arena frente a Dreamland Gran Canaria, mientras que el Valencia Basket de Pedro Martínez, actual subcampeón, cerrará la primera jornada estrenando el Roig Arena en partido oficial frente al Barça el mismo día a las 19:00 horas.

Los dos Clásicos, que medirán al Real Madrid y al Barça, tendrán lugar el 4 de enero (jornada 14) y el 22 de marzo (jornada 23), fechas en las que el equipo de Joan Peñarroya intentará superar a los blancos, algo que no consiguieron en los cinco partidos de la temporada pasada.

La jornada 17, la última de la primera vuelta y la que marcará el corte de los ocho mejores que jugarán la Copa del Rey, será el fin de semana del 24 y el 25 de enero. Además, según informó la acb, se unificarán los horarios de los encuentros que tengan incidencia clasificatoria para jugar dicho torneo.

La Copa del Rey se disputará en el Roig Arena de Valencia entre el jueves 19 y el domingo 22 de febrero, con los ocho mejores equipos de la primera vuelta buscando conquistar el título que posee Unicaja desde que se lo ganó al Real Madrid en Gran Canaria en el mes de febrero de este año.

La Liga Endesa continuará hasta el 28, 29 y 30 de mayo, cuando la última jornada determinará los equipos clasificados para el 'playoff' por el título y los dos clubes que descenderán a la Primera FEB. Para esta jornada 34, al igual que para la 17, la acb también ha comunicado que se unificarán los partidos de los equipos que tengan posibilidades de entrar entre los ocho mejores y de bajar de categoría.

Por último, el 'playoff' comienza el martes 2 de junio, con los primeros partidos de cuartos de final, y se extenderá hasta el 22 o el 28, en función de la duración de las eliminatorias.