Baloncesto. Uribes recibe este miércoles a las selecciones españolas de baloncesto en silla de ruedas
MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, recibirá este miércoles a las selecciones masculina y femenina de baloncesto en silla de ruedas tras la conquista de sus medallas en el pasado Campeonato de Europa disputado en Sarajevo.
Según informó el Consejo, una amplia representación de jugadores y jugadoras de ambos combinados nacionales serán homenajeados en la Sala Samaranch, donde estarán acompañados por miembros del equipo técnico y por el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), Enrique Álvarez Orcajo, entre otros.
La selección española masculina hizo historia el pasado 18 de octubre al conseguir su primer título continental al batir 69-72 a Gran Bretaña, mientras que la femenina consiguió su tercer bronce europeo consecutivo después de imponerse a Francia y Alemania.
