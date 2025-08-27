Baloncesto. Willy Hernangómez: "Cometeremos errores, pero lo importante es cómo nos recuperaremos de ellos"

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El pívot de la selección española Willy Hernangómez ve clave "estar concentrados en los pequeños detalles que marcan las diferencias" en un torneo como el Eurobasket, en el que debutan este jueves ante una Georgia que les propondrá "una batalla dura a nivel físico", y recalcó que "lo importante" para llegar lo más lejos posible será "cómo" se recuperen de los "errores" que seguro cometerán.

"Hay que estar concentrados en los pequeños detalles que son los que marcan las diferencias, sobre todo en un torneo tan difícil. Es obvio que cometeremos errores, pero creo que lo importante es cómo vamos a recuperarnos de ellos, cómo vamos a ayudarnos los unos a otros y sobre todo de dejarnos la piel en cada momento", afirmó Hernangómez en la rueda de prensa previa al partido.

El jugador del Barça tiene claro que deben "saber que cada partido son 40 minutos y que puede pasar de todo". "No tenemos que venirnos abajo ni arriba, sino ser consistentes en nuestro trabajo, en nuestros detalles, seguir el plan de partido y, sobre todo, como estamos haciendo, confiar los unos a los otros, ayudarnos, porque así al final las cosas suelen salir bien, aunque también hay que tener esa pequeña pizca de suerte", remarcó.

El madrileño dejó claro que esperan "un partido muy difícil para comenzar el torneo" frente a Georgia. "Tienen muy buenos y fuertes jugadores, así que espero un buen partido contra ellos. Creo que estamos listos", señaló el 'MVP' del pasado Eurobasket de 2022.

Hernangómez sabe que su primer rival tiene "un juego interior muy fuerte", pero que "no se trata sólo" de ese poderío con Gio Shermadini, Goga Bitadze o Sandro Mamukelashvili, además de un Tornike Shengelia que se perfila baja tras sufrir una arritmia y volver este martes a los entrenamientos.

"Son jugadores muy físicos que seguramente nos pondrán en una situación difícil y tenemos que tener en cuenta que va a ser una batalla dura a nivel físico, reboteador y de contacto, por lo que tenemos que estar muy concentrados. Hay viejos conocidos, jugadores que son leyendas y que siguen dominando la ACB, como Shermadini, y seguro que va a ser un partido difícil, pero también divertido", advirtió.

El internacional no esconde que son "conscientes del grupo tan complicado" que tienen para empezar y que deben afrontar "partido a partido, día a día, trabajando muy duro y luchando los 40 minutos".

"Y al final la competición nos pondrá en nuestro sitio. Tenemos que tener suerte, tenemos que saber competir, pero vamos a luchar todos los partidos contra quien sea y ojalá que primero podamos ganar a Georgia", apuntó.

Finalmente, Hernangómez recordó que cuentan con "un núcleo joven que trabaja muy duro" y habló de la presencia de Santi Aldama. "Creo que sabe que tiene que ser uno de nuestros líderes y lo ha intentado demostrar con trabajo, pero aún es muy joven, todavía tiene mucho por hacer, cosas que mejorar y que aprender", advirtió.

Pero definitivamente su futuro es brillante y él tiene ganas de seguir trabajando y demostrando al mundo que es uno de los jugadores del futuro, que va a estar muchos años en la selección, agregó del canario.