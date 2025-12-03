LA NACION

Baloncesto. Xabi López-Arostegui (Valencia Basket) es baja por una lesión muscular en la pierna derecha

Baloncesto. Xabi López-Arostegui (Valencia Basket) es baja por una lesión muscular en la pierna derecha.

Baloncesto. Xabi López-Arostegui (Valencia Basket) es baja por una lesión muscular en la pierna derecha
Baloncesto. Xabi López-Arostegui (Valencia Basket) es baja por una lesión muscular en la pierna derecha

VALENCIA, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

El alero del Valencia Basket Xabi López-Arostegui estará de baja en los próximos partidos tras retirarse del entrenamiento del lunes y confirmarse, en las pruebas médicas realizadas, una lesión muscular en la pierna derecha que lo aparta del equipo a la espera de evolución.

El internacional español apenas ha participado en cinco de las ocho jornadas disputadas en la Liga Endesa, con 14:37 minutos de media para unos promedios de 7,4 puntos, 4 rebotes y 8,2 de valoración. En la Euroliga ha aparecido en cinco de los trece partidos con 6 minutos por encuentro y medias de 0,4 puntos, 1 rebote y 0,2 de valoración.

La entidad 'taronja' señaló que el regreso de López-Arostegui al trabajo colectivo dependerá de cómo avance su recuperación y que seguirá bajo supervisión médica hasta que pueda reincorporarse de forma completa al primer equipo.

